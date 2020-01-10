Родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані допитали і відібрали зразки ДНК

Слідчими Національної поліції та Офісу генпрокурора був проведений відбір зразків ДНК у родичів жертв аварії Boeing 737. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Так, повідомляється, що було проведено низку слідчих дій.

"Станом на 9 січня 2020 року слідчими ГСУ НП разом з прокурорами Офісу Генерального прокурора було проведено низку слідчих дій, зокрема, відібрані зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що слідчі провели допит родичів загиблих в результаті катастрофи авіалайнера Boeing 737.

Офіс Генерального прокурора вживає заходи щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну і встановлення обставин авіакатастрофи.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс президента просить партнерів України надати докази у справі авіакатастрофи в Ірані, якщо у них є такі.

А прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

Також Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.