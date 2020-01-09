Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" возле Тегерана. Заявление главы правительства было обнародовано в четверг, 9 января.

По словам премьера, "необходимо провести полное и прозрачное расследование". Для этого Лондон тесно сотрудничает с Канадой и международными партнерами.

При этом он подчеркнул, что "Великобритания продолжает призывать все стороны к срочной деэскалации, снижению напряженности в регионе".

Джонсон также напомнил, что четверо подданных Великобритании числятся среди погибших в катастрофе и "жизненно необходимо как можно скорее осуществить доставку на родину их останков".

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой.