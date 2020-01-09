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  • Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой
09 января 2020, четверг, 21:21 351
Политика 2020-01-09T21:21:45+02:00
Українські Новини
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой

Ольга Фандорина
Крушение самолета МАУ в Паранде, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ, который упал в Иране, сбила иранская ракета, произведенная в России. Об этом сообщает CBS.

"Американские чиновники уверены, что украинский рейс 752 был сбит Ираном. Американская разведка сняла сигналы включения радара и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовала еще один инфракрасная вспышка взрыва", сообщил телеканал.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

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