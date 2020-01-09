підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 23:58 7
Президент 2020-01-10T00:00:11+02:00
Українські Новини
Україна просить допомоги в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Україна просить допомоги в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Авіакатастрофа літака МАУ, Міжнародна допомога
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Офіс президента просить партнерів України надати докази по справі авіакатастрофи в Ірані, якщо у них є такі. Про це повідомила прес-служба ОП у Facebook

"Наша країна зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо у вас є докази, які допоможуть розслідування, просимо надати їх", - йдеться в повідомленні.

В Офісі розповіли, що зараз йде робота спеціальної комісії з розслідування катастрофи літака Міжнародних авіаліній України в Ірані.

З цього приводу у четвер президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки країн, у тому числі з прем'єр-міністрами Канади і Швеції.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.

Більше новин про: Володимир Зеленський Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді Авіакатастрофа літака МАУ Міжнародна допомога

Новини
Україна просить допомоги в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ 23:58
Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета 23:48
В Ірані заперечують всі звинувачення в пуску ракет по українському літаку 23:27
З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ 22:46
Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета 22:10
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд гривень вже в 2020 році, - експерт 08:57
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
більше новин
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok