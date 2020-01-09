Україна просить допомоги в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Офіс президента просить партнерів України надати докази по справі авіакатастрофи в Ірані, якщо у них є такі. Про це повідомила прес-служба ОП у Facebook

"Наша країна зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо у вас є докази, які допоможуть розслідування, просимо надати їх", - йдеться в повідомленні.

В Офісі розповіли, що зараз йде робота спеціальної комісії з розслідування катастрофи літака Міжнародних авіаліній України в Ірані.

З цього приводу у четвер президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки країн, у тому числі з прем'єр-міністрами Канади і Швеції.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.