Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 28 коп. в четверг снизился на 16 коп. до 24,10 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,10 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,08-24,11 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,52% с 23,74 UAH\/USD до 24,10 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH\/USD. Также в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума. Тем временем доллар на межбанке продолжает заметно дорожать. Кроме того, финансисты спрогнозировали каким будет 2020 год для украинского рынка валют.