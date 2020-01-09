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09 января 2020, четверг, 17:49 39
Экономика 2020-01-09T18:00:01+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Анна Рудык
Курс гривны, Межбанк, Курс валют
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 28 коп. в четверг снизился на 16 коп. до 24,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,10 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,08-24,11 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,52% с 23,74 UAH/USD до 24,10 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Также в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума.

Тем временем доллар на межбанке продолжает заметно дорожать.

Кроме того, финансисты спрогнозировали каким будет 2020 год для украинского рынка валют. 

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