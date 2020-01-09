Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 28 коп. в четверг снизился на 16 коп. до 24,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,10 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,08-24,11 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,52% с 23,74 UAH/USD до 24,10 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Также в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума.

Тем временем доллар на межбанке продолжает заметно дорожать.

Кроме того, финансисты спрогнозировали каким будет 2020 год для украинского рынка валют.