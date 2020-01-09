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  • Гривна снова рухнула почти на 30 копеек: официальный курс валют на пятницу
09 января 2020, четверг, 16:28 202
Экономика 2020-01-09T16:31:56+02:00
Українські Новини
Гривна снова рухнула почти на 30 копеек: официальный курс валют на пятницу

Гривна снова рухнула почти на 30 копеек: официальный курс валют на пятницу

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс рубля
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,4608
1 доллар США 24,1190
1 швейцарский франк 24,8074
10 иен 2,2046
10 российских рублей 3,9348
1 евро 26,7998

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума

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