Гривна снова рухнула почти на 30 копеек: официальный курс валют на пятницу

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,4608 1 доллар США 24,1190 1 швейцарский франк 24,8074 10 иен 2,2046 10 российских рублей 3,9348 1 евро 26,7998

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума