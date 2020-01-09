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09 січня 2020, четвер, 17:49 3
Економіка 2020-01-09T17:57:19+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Анна Рудык
курс гривні, Міжбанк, Курс валют
Гривні
Гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 28 коп. у четвер знизився на 16 коп. до 24,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,07-24,10 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,08-24,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,52% з 23,74 UAH/USD до 24,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Також в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму.

Тим часом долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати.

Крім того, фінансисти спрогнозували, яким буде 2020 рік для українського ринку валют.

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