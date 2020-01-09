Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 28 коп. у четвер знизився на 16 коп. до 24,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,07-24,10 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,08-24,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,52% з 23,74 UAH/USD до 24,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Також в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму.

Тим часом долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати.

Крім того, фінансисти спрогнозували, яким буде 2020 рік для українського ринку валют.