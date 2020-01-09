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09 января 2020, четверг, 11:39 97
Финансы 2020-01-09T12:15:01+02:00
Українські Новини
Доллар на межбанке продолжает заметно дорожать

Доллар на межбанке продолжает заметно дорожать

Сергей Жолобецкий
Межбанк, НБУ, Банки, Доллар, Валюта, Курс гривны

Котировки на межбанковском валютном рынке выросли выше уровня 24,00 UAH/USD по состоянию на 11:30 четверга достигли уровня 24,08-24,11 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники рынка.

Межбанк открылся котировками 24,06-24,10 UAH/USD, после чего котировки немного выросли.

Национальный банк в четверг еще не выходил на межбанк с интервенцией.

Однако как сообщают участники рынка, в среду, 8 января, НБУ продал на межбанке порядка 25 млн долларов, чтоб удовлетворить возникший избыточный спрос.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Курс доллара и евро взлетел в обменниках.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

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