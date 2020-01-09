Доллар на межбанке продолжает заметно дорожать

Котировки на межбанковском валютном рынке выросли выше уровня 24,00 UAH/USD по состоянию на 11:30 четверга достигли уровня 24,08-24,11 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники рынка.

Межбанк открылся котировками 24,06-24,10 UAH/USD, после чего котировки немного выросли.

Национальный банк в четверг еще не выходил на межбанк с интервенцией.

Однако как сообщают участники рынка, в среду, 8 января, НБУ продал на межбанке порядка 25 млн долларов, чтоб удовлетворить возникший избыточный спрос.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Курс доллара и евро взлетел в обменниках.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.