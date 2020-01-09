Доллар на межбанке продолжает заметно дорожать

Котировки на межбанковском валютном рынке выросли выше уровня 24,00 UAH\/USD по состоянию на 11:30 четверга достигли уровня 24,08-24,11 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники рынка. Межбанк открылся котировками 24,06-24,10 UAH\/USD, после чего котировки немного выросли. Национальный банк в четверг еще не выходил на межбанк с интервенцией. Однако как сообщают участники рынка, в среду, 8 января, НБУ продал на межбанке порядка 25 млн долларов, чтоб удовлетворить возникший избыточный спрос. Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH\/USD. Курс доллара и евро взлетел в обменниках. Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.