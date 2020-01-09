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09 января 2020, четверг, 17:20 28
Экономика 2020-01-09T17:20:35+02:00
Українські Новини
В 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене

В 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене

Анна Рудык
Инфляция, Цены на продукты, Коммунальные услуги
Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

В 2019 году потребительские цены повысились на 4,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В декабре дефляция составила 0,2%.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году повысились на 4,8% (за декабрь – не изменились), на одежду и обувь - понизились на 2,3% (за декабрь снизились на 3,4%), на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,9% (за декабрь снизились на 2,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 3,8% (за декабрь снизились на 0,3%), на образование - повысились на 13,5% (за декабрь не изменились).

По сравнению с декабрем 2018 года в декабре 2019 года потребительские цены повысились на 4,1%.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ снизил учетную ставку на рекордные 2 процента - до 13,5%.

Также эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале.

Ранее инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее.

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