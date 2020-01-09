Авиакатастрофа Boeing-737: в Иране заявили, что самолет возвращался в аэропорт после обнаружения проблемы

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что по предварительным данным самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев), который потерпел крушение в Тегеране (Иран) 8 января, возвращался в аэропорт вылета после обнаружения проблемы.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Траектория полета самолета указывает на то, что самолет первоначально направлялся на запад, затем повернул сразу после обнаружения проблемы и направлялся обратно в аэропорт", - сказано в нем.

Глава Организация гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что черные ящики были найдены и переданы следователям, при этом и регистратор полетной информации (FDR), и диктофон кабины (CVR) были повреждены в результате несчастного случая, однако в обоих устройствах есть память.

Он рассказал, что, согласно предварительному отчету о расследовании авиационных происшествий, самолет поднялся на высоту 8 тыс. футов (около 2 439 м), затем информация о самолете исчезла с экрана радаров, после чего самолет упал на землю и разрушился.

Отмечается, что пилот не получал никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах, а согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и летный экипаж, находившийся на высоте), наблюдалось возгорание самолета, а после столкновения с землей произошел взрыв.

Документация с места происшествия показывает, что первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений.

Кроме того, Абедзаде заявил, что группа по расследованию авиационных происшествий, в соответствии со стандартами Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным заинтересованными сторонами, прислать своих представителей для участия в процессе расследования и назначить свою собственную специализированную группу.

Он уточнил, что первоначальное уведомление было направлено Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете.

Как сообщали Українськi Новини, Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Ранее самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ.