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09 січня 2020, четвер, 15:21 9
Австралія 2020-01-09T16:30:02+02:00
Українські Новини
В Австралії очікують нову хвилю лісових пожеж

В Австралії очікують нову хвилю лісових пожеж

Елизавета Кесельман
Австралія, Пожежа в Австралії, Пожежа на континенті
Пожежа У Австралії. фото: Twitter / Fenerbahce_EN
Пожежа У Австралії. фото: Twitter / Fenerbahce_EN

Після масштабних лісових пожеж в Австралії які забрали життя понад півмільярда тварин, влада континенту налаштовані на посилення спеки і нової хвилі лісових пожеж. Про це заявив глава місцевого відомства з надзвичайних ситуацій Ендрю Крискп у четвер, 9 січня, передає Deutsche Welle.

Наголошується, що в найближчі 12 - 36 годин в штаті Вікторія на південно-сході країни очікується дуже небезпечна і динамічна ситуація.

У зв'язку з очікуваним 10 січня новим посиленням спеки влади штату продовжили режим природної катастрофи ще на два дні. У ряді районів Вікторії очікується "екстремальна ситуація". Міністр штату по справах поліції Лисиця Невілл застерегла населення від наслідків переоцінки недавніх дощів. За її словами, пожежі продовжують розширюватися.

Також влада Вікторії розпорядилися про нову евакуації населення.

"Якщо надійде вказівка їхати, то ви повинні виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз в телезверненні до народу 9 січня.

Глава уряду знову закликав жителів прибережного міста Маллакута готуватися до евакуації. Тут з-за пожеж нещодавно опинилися заблокованими тисячі людей. Багато з них були евакуйовані військовими на кораблях.

"Ми перебуваємо лише на самому початку того, що стане справді проблемним влітку", - сказав прем'єр штату Вікторії.

Спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують з вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянний за розмірами з Ірландією або Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали не менше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії через посуху відстріляють 10 тисяч верблюдів.

Також влада Австралії підозрюють сорок неповнолітніх у виникненні лісових пожеж всього континенту.

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