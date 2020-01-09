"Нефтегаз" не планирует заключать новые договоренности с "Газпромом"

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко, передают Українські Новини.

"Никаких новых контрактов, новых договоренностей или какого-то процесса по поводу договоренностей нет. На данный момент, по крайней мере, со стороны "Нефтегаза" никакого разговора о прямых поставках нет", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что сейчас нет никаких законодательных ограничений, для того, чтобы все пользователи газотранспортной системы (ГТС) пришли к оператору и забронировали мощности на точках "входа" со стороны России и начали получать газ от "Газпрома" по прямым поставкам.

В свою очередь, директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что на данный момент мощности ГТС забронировал только "Нефтегаз".

"Более того, к нам никто не обращался с такими идеями", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, 30 декабря "Нефтегаз Украины", государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и компания "Газпром" подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Напомним, Украина сократила транзит российского газа 1 января.

Ранее 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.