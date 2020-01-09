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09 января 2020, четверг, 14:50 36
Судебная власть 2020-01-09T14:55:53+02:00
Українські Новини
Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Елизавета Драбкина
Мост Метро, Минирование моста, Алексей Белько
Суд над Алексеем Белько. Украфото
Суд над Алексеем Белько. Украфото

Днепровский районный суд Киева продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро бывшему военнослужащему Алексею Белько до 16 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро", - сказано в нем.

Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Отмечается, что по состоянию на 9 января залог не внесен.

Как сообщали Українськi Новини, Белько перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.

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