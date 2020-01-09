Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Днепровский районный суд Киева продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро бывшему военнослужащему Алексею Белько до 16 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро", - сказано в нем.

Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Отмечается, что по состоянию на 9 января залог не внесен.

Как сообщали Українськi Новини, Белько перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.