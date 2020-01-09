Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию причин крушения 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Глава Украинского государства выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране", - сказано в нем.

Зеленский проинформировал Левена о том, что в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Президент Украины и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

В свою очередь Левен заверил, что Швеция готова помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана рейсовый самолет Boeing украинской МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

9 членов экипажа и 2 пассажиров были гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Комиссия по расследованию причин крушения самолета отрабатывает 4 основные версии авиакатастрофы: поражение самолета зенитным ракетным комплексом, столкновение с беспилотным летательным аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Как сообщали Українські Новини, спустя сутки после крушения Boeing-737 от авиакомпании МАУ Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы.

Также украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака.