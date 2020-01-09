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09 января 2020, четверг, 13:37 40
Финансы 2020-01-09T14:15:01+02:00
Українські Новини
Официальная гривна к доллару ослабла на 31 копейку

Официальная гривна к доллару ослабла на 31 копейку

Олена Проценко
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны, курс гривны к доллару
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

В то время, как доллар и евро продолжают дорожать в киевских обменниках, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 января, на 31,81 коп. до 24,1138 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 января, на 11,24 коп. до 23,7957 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, который был установлен 9 января, на 15,60 копеек до 23,8345 UAH/USD. Кроме того, 8 января, после рождественских выходных в киевских обменных пунктах изменился средний курс покупки и продажи доллара и евро. Курс продажи понизился, а курс покупки повысился. 

Тем временем финансисты спрогнозировали каким будет 2020 год для украинского рынка валют. 

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