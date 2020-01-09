Курс доллара и евро взлетел в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 января на 23,82 коп. до 24,2394 UAH/USD, курс покупки повысился на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,7533 24,2394 26,2615 26,9027 3,41 3,96 Максимальный 24,0000 24,5000 26,5200 27,2000 3,75 5,00 Минимальный 23,5000 24,1000 25,7500 26,6000 2,50 3,78

Как сообщали Українські Новини, финансисты дали прогноз курса валют на 2020 год. Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году ожидается укрепление курса валют.