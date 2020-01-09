Офіційна гривня до долара знизилась на 31 копійку

В той час, як долар і євро продовжують дорожчати у київських обмінниках, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10 січня, на 31,81 коп. до 24,1138 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 січня, на 11,24 коп. до 23,7957 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, який був встановлений 9 січня, на 15,60 копійок до 23,8345 UAH/USD. Крім того, 8 січня, після різдвяних вихідних в київських обмінних пунктах змінився середній курс покупки і продажу долара і євро. Курс продажу знизився, а курс купівлі підвищився.

Тим часом фінансисти спрогнозували яким буде 2020 рік для українського ринку валют.