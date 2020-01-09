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09 січня 2020, четвер, 13:43 11
Фінанси 2020-01-09T15:15:02+02:00
Українські Новини
Офіційна гривня до долара знизилась на 31 копійку

Офіційна гривня до долара знизилась на 31 копійку

Олена Проценко
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, курс гривні до долара
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

В той час, як долар і євро продовжують дорожчати у київських обмінниках, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10 січня, на 31,81 коп. до 24,1138 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 січня, на 11,24 коп. до 23,7957 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, який був встановлений 9 січня, на 15,60 копійок до 23,8345 UAH/USD. Крім того, 8 січня, після різдвяних вихідних в київських обмінних пунктах змінився середній курс покупки і продажу долара і євро. Курс продажу знизився, а курс купівлі підвищився.

Тим часом фінансисти спрогнозували яким буде 2020 рік для українського ринку валют.

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