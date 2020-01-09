НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 января, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,2315 1 доллар США 23,8345 1 швейцарский франк 24,5514 10 иен 2,1912 10 российских рублей 3,8611 1 евро 26,4909

Как сообщали Українські Новини, после Рождества курс продажи доллара и евро понизился, а покупки - повысился.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Также в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума