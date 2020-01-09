На Троещине в Киеве неизвестные в балаклавах взорвали банкомат "Ощадбанка"

На улице Николая Закревского в Киеве в ночь на четверг, 9 января, неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка.

Об этом сообщил Информатор.

По словам очевидца, услышав взрыв, он вышел на улицу и увидел четырех мужчин в черной одежде и масках, которые убегали с места происшествия.

При этом отмечается, что завладеть деньгами злоумышленникам так и не удалось, так как после детонации открылась лишь внешняя крышка банкомата, а сам сейф остался невредимым.

Выяснилось, что эпицентр взрыва был внутри отделения "Ощадбанка". Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

Взрыв банкомата. Фото: Информатор

Момент, как злоумышленники убегают с места происшествия, попал на камеры видеонаблюдения. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, мажоры на Porshe ограбили валютообменник в Киеве. Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс грывен. Тем временем, в Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.

Также ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк".