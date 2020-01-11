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11 января 2020, суббота, 10:13 442
Lifestyle 2020-01-11T10:14:21+02:00
Українські Новини
В 2020 году Скорпионы смогут реализовать планы и наладить отношения с близкими

В 2020 году Скорпионы смогут реализовать планы и наладить отношения с близкими

Олена Проценко
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Скорпион. Фото: pixabay
Скорпион. Фото: pixabay

В 2020 Скорпионы могут посоревноваться с Тельцами в удачливости. Этот год станет благоприятным для перемен в жизни, реализации планов и налаживания отношений с близкими и друзьями. Главное, не идеализируйте все вокруг себя. Подробным астрологическим прогнозом на 2020 год поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Год для Скорпионов будет неплохой. Можно рассчитывать на некоторые новые перспективы, на позитивные изменения в жизни (особенно тем Скорпионам, которые родились в ноябре). Собранность, организованость и мудрость - вот, что нужно ожидать от 2020. Можно осуществлять довольно сложные проекты и делать это с успехом, наладить отношения с родителями либо людьми, которые старше (если такие отношения для вас важны), а также получить от них помощь или важный совет.

Благоприятных периодов для Скорпионов в 2020 году будет немало. Самый лучший из них - с 13 мая по 26 июня. В это время можно получить максимум результатов, ведь появится много энергии, поддержка от коллег, желание менять себя, достигать и идти вперед. Если есть желание как-то поменять свою жизнь, то в этот период будет самое лучшее время для этого.

Также очень неплохой период будет у Скорпионов с 17 февраля по 30 марта. Двигайтесь вперёд и достигайте своего.

А вот с 31 марта по 12 мая будет сложно. Меньше риска, меньше необдуманных последствий. Тщательно взвешивайте свои мысли, выводы и поступки, думайте о том, что и кому говорите. Хирургические операции и какие-либо рискованные мероприятия в это время лучше не проводить. Берегите отношения.

Скорпионы, которые родились с 6 по 14 ноября. В течении 2020 наступит необычное время. С одной стороны, будет ощущение какого-то глубокого спокойствия внутри, расслабленности и веры в самое лучшее. Можно укреплять отношения, делать их более глубокими, можно вдруг начать на интуитивном уровне понимать многие вещи, которые раньше были непонятными или недоступными. Вполне возможны озарения, вспышки интуиции, совершенно неожиданные идеи и другие вещи. С другой же стороны, появится склонность идеализировать жизнь, людей вокруг себя, а также самого себя и свои достижения. Нужно быть осторожнее с этим.

Верьте своей интуиции, проявляйте меньше агрессии и нервов, тогда сможете увидеть те тонкости, которых раньше не замечали. Например, четко поймете как вести себя в отношениях, бизнесе или получите важнейшую подсказку.

Как сообщали Українські Новини, Дев, Близнецов и Раков ждет непростой год, а Украину, по прогнозам астрологов, ждет экономический рост.

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