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09 января 2020, четверг, 06:30 95
Lifestyle 2020-01-09T08:00:02+02:00
Українські Новини
Для Дев 2020 станет годом перемен и реализации планов, - астролог

Для Дев 2020 станет годом перемен и реализации планов, - астролог

Олена Проценко
Гороскоп 2020, Гороскоп
Дева. Фото: pixabay
Дева. Фото: pixabay

Девам 2020 год должен принести что-то хорошее, в отличии от Раков. Можно будет сосредоточиться на себе, воплотить в жизнь давно задуманные планы. Также этот год пройдет под эгидой сотрудничества с людьми, которые старше по возрасту. Не бойтесь принимать чужую помощь и прислушиваться к их мнению. Подробным астрологическим прогнозом на 2020 год поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Девам, которые родились 26 августа и позже, 2020 год принесёт удачу разной величины. Для августовских Дев более благоприятным будет январь. Для остальных - поздние месяцы.

Девы, которые родились 10 сентября и позже, станут мудрее, собраннее, организованнее. Планы будут, скорее всего, четкими и продуманными. А во время их реализации Девы будут всё успевать точно в срок. Пользуйтесь 2020-м годом для долгосрочного планирования. Осуществляйте важные и длительные проекты, требующие скрупулезности, организованности и внимательности.

Также можно и нужно принимать помощь, подсказки, советы и другие вещи от людей, которые старше по возрасту. Это не всегда конструктивно, но именно в 2020 - вполне.

Девы, родившиеся с 10 по 18 сентября - вас ждут большие перемены в жизни. И это будут, скорее, перемены к лучшему. Меняйте свою жизнь, ведь второго такого шанса может не представится. Но перемены эти должны прийти через жертвы.

Бурные периоды 2020 года, когда нельзя рисковать и нужно контролировать свои эмоции, следить за словами и не перегружать себя: с 4.01 по 16.02 и с 13.05 по 27.06.

В это время стоит быть осторожнее с хирургическими операциями и за рулем.

Также в 2020 году для Дев будет довольно неплохой, в меру энергичный период, когда нужно идти вперед, заниматься спортом, делать все, что требует напора и мощи.

Как сообщали Українські Новини, тарологи, нумерологи и астрологи рассказали, что ждет Украину в 2020 году, а также, Павел Плоба составил гороскоп на январь для всех знаков зодиака.

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