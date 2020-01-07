Что обещают звезды Украине: прогноз астрологов, тарологов и нумерологов на весь год

В то время, как по прогнозам астрологов, в 2020 году многие представители восточного гороскопа смогут изменить к лучшему свою жизнь, в Украине ожидаются политические противостояния и экономический рост, но в то же время войну с Россией завершить не удастся.

Такие прогнозы Украине дали астрологи, тарологи и нумерологи, пишут "Факты ICTV".

В то же время год металлической крысы, который выпадает раз в 60 лет, принесет всем украинцам большие шансы добиться успеха. И если есть какие-то идеи – время действовать.

Энергетика цифр свидетельствует, что завершить важные стратегические дела, в частности, войну – не удастся. Но такая вероятность присуща 2021 году, когда государство будет под влиянием Нептуна.

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Напомним, ранее сообщалось о том, каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу. Астрологн советует в 2020 не лениться и проявлять целеустремленность. Только настойчивые люди смогут преодолеть все трудности и добиться успеха в новом году.

Кроме того, астрологи рассказали, какие цвета будут талисманами для всех знаков зодиака в 2020 году.