В Одессе зафиксировано повышенное загрязнение воздуха: где тяжело дышать

Помимо того, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в Одессе на ряде улиц обнаружили загрязнения воздуха. Служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан, сообщили на официальном сайте города. В частности, незначительные превышения концентраций оксида углерода, озона, сероводорода, аммиака, диоксида азота, диоксида серы и пыли зафиксировали на: железнодорожном вокзале, Автовокзале, ул. М. Грушевского; ул. Химическая; 2-я Застава; просп. Небесной Сотни; ул. Инглези; Объездной дороге; Ивановском путепроводе. "В прибрежной и парковой зонах города мониторинг показал минимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", – рассказали в департаменте экологии и отметили, что служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан. Как сообщали Українські Новини, Украина заняла четвертое место среди европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения среды. Ученые выяснили, что загрязнение воздуха вызывает суицид и депрессию, также СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом.