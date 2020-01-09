В Одессе зафиксировано повышенное загрязнение воздуха: где тяжело дышать

Помимо того, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в Одессе на ряде улиц обнаружили загрязнения воздуха. Служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан, сообщили на официальном сайте города.

В частности, незначительные превышения концентраций оксида углерода, озона, сероводорода, аммиака, диоксида азота, диоксида серы и пыли зафиксировали на:

железнодорожном вокзале, Автовокзале, ул. М. Грушевского;

ул. Химическая;

2-я Застава;

просп. Небесной Сотни;

ул. Инглези;

Объездной дороге;

Ивановском путепроводе.

"В прибрежной и парковой зонах города мониторинг показал минимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", – рассказали в департаменте экологии и отметили, что служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан.

Как сообщали Українські Новини, Украина заняла четвертое место среди европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения среды.

Ученые выяснили, что загрязнение воздуха вызывает суицид и депрессию, также СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом.