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09 січня 2020, четвер, 11:55 14
Суспільство 2020-01-09T13:00:02+02:00
Українські Новини
В Одесі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря: де тяжко дихати

В Одесі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря: де тяжко дихати

Таня Войтюк
забруднення повітря, Екологія, Погода, Одеса
Одеса. Фото: Укртур
Одеса. Фото: Укртур

Крім того, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в Одесі на низці вулиць виявили забруднення повітря. Служба екологічного контролю вже відпрацювала 10 скарг від городян, повідомили на офіційному сайті міста.

Зокрема, незначні перевищення концентрацій оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки та пилу зафіксували на:

  • залізничному вокзалі, Автовокзалі, вул. М. Грушевського;
  • вул. Хімічна;
  • 2-я Застава;
  • просп. Небесної Сотні;
  • вул. Інглезі;
  • Об'їзній дорозі;
  • Іванівському шляхопроводі.

"У прибережній та парковій зонах міста моніторинг показав мінімальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі", – розповіли у департаменті екології та зазначили, що служба екологічного контролю вже відпрацювала 10 скарг від городян.

Як повідомляли Українські Новини, Україна посіла четверте місце серед європейських країн за кількістю смертей через забруднення середовища.

Вчені з'ясували, що забруднення повітря викликає суїцид і депресію, також ЗМІ опублікували десятку точок Києва та передмість з найбруднішим повітрям.

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