СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом

Опубликован рейтинг точек Киева и пригорода с самым загрязненным воздухом по состоянию на начало декабря. Об этом сообщает НВ со ссылкой на данные SaveEcoBot.

Так, сообщается, что десятка точек с самым загрязненным воздухом составлена на основе количества часов, когда загрязненность воздуха превышала допустимый уровень.

Отмечается, что наблюдения велись в течение 48 часов с 21:00 1 декабря до 20:00 3 декабря.

Десятка точек с самым загрязненным воздухом в Киеве и пригороде:

Ул. Салютная, 5а - 32 часа, г. Киев, Шевченковский район - 32 часа. Ул. Шевченко, 145/1, 165а, г. Борисполь - 26 часов. Майдан Незалежности, 18/2, г. Киев, Шевченковский район - 17 часов. Ул. Семьи Кульженко, 31, г. Киев, Оболонский район - 7 часов. Ул. Кирова, 40, пгт Чабаны - 7 часов. Ул. Николая Матеюка, 5а, г. Киев, Деснянский район - 6 часов. Пр-т. Науки, 42, г.. Киев, Голосеевский район - 3 часа. Б-р. Независимости, 4а, г. Бровары - 2 часа. Ул. Варшавская, 114, г. Ирпень - 2 часа. Ул. Набережная, 3, с. Тарасовка - 2 часа.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали вредные примеси.

Тем временем уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня.