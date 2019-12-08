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08 декабря 2019, воскресенье, 10:31 286
Общество 2019-12-08T11:30:02+02:00
Українські Новини
СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом

СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом

Анна Рудык
загрязнение воздуха, Грязный воздух, воздух в Киеве
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

Опубликован рейтинг точек Киева и пригорода с самым загрязненным воздухом по состоянию на начало декабря. Об этом сообщает НВ со ссылкой на данные SaveEcoBot.

Так, сообщается, что десятка точек с самым загрязненным воздухом составлена на основе количества часов, когда загрязненность воздуха превышала допустимый уровень. 

Отмечается, что наблюдения велись в течение 48 часов с 21:00 1 декабря до 20:00 3 декабря. 

Десятка точек с самым загрязненным воздухом в Киеве и пригороде:

  1. Ул. Салютная, 5а - 32 часа, г. Киев, Шевченковский район - 32 часа.
  2. Ул. Шевченко, 145/1, 165а, г. Борисполь - 26 часов.
  3. Майдан Незалежности, 18/2, г. Киев, Шевченковский район - 17 часов.
  4. Ул. Семьи Кульженко, 31, г. Киев, Оболонский район - 7 часов.
  5. Ул. Кирова, 40, пгт Чабаны - 7 часов.
  6. Ул. Николая Матеюка, 5а, г. Киев, Деснянский район - 6 часов.
  7. Пр-т. Науки, 42, г.. Киев, Голосеевский район - 3 часа.
  8. Б-р. Независимости, 4а, г. Бровары - 2 часа.
  9. Ул. Варшавская, 114, г. Ирпень - 2 часа.
  10. Ул. Набережная, 3, с. Тарасовка - 2 часа.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали вредные примеси.

Тем временем уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня. 

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