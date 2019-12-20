Украина заняла четвертое место среди европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения среды

Украина попала в пятерку европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения окружающей среды. Об этом говорится в исследовании Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP), передает Радио Свобода.

Согласно отчету, который анализирует данные по 2017, в Украине умирает 57 258 человек в год из-за загрязнения окружающей среды. По этому показателю Украина занимает четвертое место среди европейских стран. Ее опережают Турция (57779 смертей), Германия (68 300) и Россия (118687).

Так же четвертое место Украина занимает по количеству смертей на 100 тыс. населения (128). Первыми идут Болгария (137), Грузия (140) и Сербия (175).

В Альянсе заявили, что по количеству преждевременных смертей в мире из-за проблем экологии лидируют Индия (2326771), Китай (1865566), Нигерия (279 318), Индонезия (232 974), Пакистан (223836), Бангладеш (207 922) и США (196 930).

По количеству смертей на 100 тыс. населения лидируют Чад (287), Центральноафриканская Республика (251), Северная Корея (202), Нигер (192), Мадагаскар и Папуа Новая Гвинея (по 183).

Глобальный альянс по вопросам здоровья и загрязнения создан Всемирным банком, Европейской комиссией, ООН, министерствами здравоохранения нескольких десятков стран и рядом неправительственных организаций.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что загрязнение воздуха вызывает суицид и депрессию, также СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом.