Загрязнение воздуха провоцирует депрессию и суицид, - ученые

После 25 исследований, проанализированных учеными из Университетского колледжа в Лондоне, выяснилось, что между депрессией и уровнем загрязнения воздуха существует прямая связь. Об этом передает журнал Environmental Health Perspectives.

Ученые обнаружили, что депрессия прямо взаимосвязана с долговременным превышением нормы загрязнения. Например, у человека, живущего в течение хотя бы полугода в местности с содержанием ТЧ2,5 (мельчайших твердых частиц диаметром 2,5 микрона или менее) в воздухе, вдвое превышающим нормы ВОЗ, риск развития депрессии будет примерно на 10% выше, чем у того, кто живет в более чистом районе.

Повышенный риск самоубийства связан с воздействием более крупных частиц — ТЧ10. При увеличении концентрации ТЧ10 на 10 мкг/м³ риск совершить суицид в течение трех дней вырастал на 2%. Связь загрязнения с тревожными расстройствами была менее четкой, а психоз и биполярное расстройство не показали устойчивой корреляции с уровнем частиц в воздухе.

Пока неизвестно, каков механизм влияния загрязнения на психику. Есть данные, что крошечные твердые частицы могут проникать в кровь и достигать тканей мозга. Также известно, что загрязнение воздуха влияет на воспаление, которое, как считается, связано с депрессией. Есть некоторые свидетельства того, что попавшие в организм частицы могут влиять на гормоны стресса. Обилие других факторов, таких как уровень шума или жизнь вблизи зеленых зон, усложняет исследования в этой области.

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