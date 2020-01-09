В Киев пришла зима со снегом: около сотни машин расчищают столицу

В ночь на четверг, 9 января, в Киеве пошел снег. На расчистку дорог и тротуаров вышла техника и бригады ручной уборки.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".



"Задействовано около сотни единиц снегоуборочной техники. Всего же имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Проезжие части и тротуары обрабатываем посыпочными средствами. Бригады ручной уборки очищают остановки", - рассказали дорожники.

Киевавтодор сообщает, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют мощные осадки, "правда, в виде дождя".

Ранее Українські Новини, синоптики изменили прогноз о похолодании до -20 и снегопады в Украине, но пообещали, что погода в Украине в январе и феврале еще сможет оправдать надежды на привычную для жителей страны зиму.

Напомним, в Украину пришел циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также стало известно, какую погоду синоптики прогнозируют до конца января-2020.

В декабре с первыми похолоданиями в Киеве дороги начали обрабатывать жидкими хлоридами.