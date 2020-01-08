В Иране объявили траур по жертвам авиакатастрофы самолета МАУ

В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.

Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Министерство иностранных дел Украины рассказало, почему Иран является основной страной расследования катастрофы самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины"

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.