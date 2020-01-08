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08 января 2020, среда, 19:29 864
Экономика 2020-01-08T19:33:13+02:00
Українські Новини
Гривна резко обвалилась: курс валют от НБУ на 9 января

Гривна резко обвалилась: курс валют от НБУ на 9 января

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 января, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,2315
1 доллар США 23,8345
1 швейцарский франк 24,5514
10 иен 2,1912
10 российских рублей 3,8611
1 евро 26,4909

Как сообщали Українські Новини, после Рождества курс продажи доллара и евро понизился, а покупки - повысился.

Тем временем финансисты дали прогноз курса валют на 2020 год. 

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Кроме того, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума

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