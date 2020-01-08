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08 января 2020, среда, 17:22 187 Документ
Судебная власть 2020-01-08T17:22:24+02:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Геруса

НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Геруса

Анна Рудык
Андрей Герус, НАБУ, Злоупотребления
Андрей Герус. Фото: facebook/andriy.gerus
Андрей Герус. Фото: facebook/andriy.gerus

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"). 

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. 

Отмечается, что НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство. 

С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.

Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Адвокат отметила, что действия Геруса нанесли ущерб государственному бюджету, а также отечественным компаниям рынка электроэнергетики.

3 декабря суд обязал НАБУ внести сведения о возможном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українськi Новини, суд обязал НАБУ открыть дело по факту возможных злоупотреблений Геруса.

Ранее, 18 ноября, Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к Герусу в международном аэропорту "Борисполь", намеревался просить Службу безопасности, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) привлечь к уголовной ответственности Геруса за государственную измену.

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