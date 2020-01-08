подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 14:12 166
Финансы 2020-01-08T14:12:13+02:00
Українські Новини
После выходных курс покупки и продажи рубля понизился

После выходных курс покупки и продажи рубля понизился

Олена Проценко
Курс валют, курс рубля, Обмен валют, Обменники, Российский рубль, курс рубля к гривне

В среду, 8 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 января, понизился на 5 копеек до 3,41 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля упал на 3 копейки до 3,87 за 10 рублей.

Курс рубля на 3 января в обменных пунктах Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,87
Максимальный 3,70 4,00
Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 января, курс продажи и покупки доллара и евро в обменных пунктах киевских банков понизился. А после рождественских выходных курс доллара и евро изменился: средняя цена покупки повысилась, а продажи - понизилась.

Кроме того Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны после праздничных выходных. 

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24" сообщил, что не смотря на то, что перед новогодними праздниками курс доллара взлетел, тенденция укрепления курса гривны сохранится в 2020 году.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля Обмен валют Обменники Российский рубль курс рубля к гривне

Новости
У Фридмана возразили против заявления о покупке ФК "Карпаты" 15:08
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Тегеран не отдаст Киеву черные ящики с борта самолета: онлайн трансляция 14:59 Обновляется
Авиакомпании массово отменяют полеты в Иран и Ирак 14:53
От 1945 до 2018 года рождения: в МАУ обнародовали официальные списки пассажиров рейса 14:42
Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ 14:23
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok