После выходных курс покупки и продажи рубля понизился

В среду, 8 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 января, понизился на 5 копеек до 3,41 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля упал на 3 копейки до 3,87 за 10 рублей.

Курс рубля на 3 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,87 Максимальный 3,70 4,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 января, курс продажи и покупки доллара и евро в обменных пунктах киевских банков понизился. А после рождественских выходных курс доллара и евро изменился: средняя цена покупки повысилась, а продажи - понизилась.

Кроме того Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны после праздничных выходных.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24" сообщил, что не смотря на то, что перед новогодними праздниками курс доллара взлетел, тенденция укрепления курса гривны сохранится в 2020 году.