Гривна продолжит укрепляться в 2020 году, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Ранее Українські Новини писали об экономических итогах 2019 и о прогнозах на 2020 год, среди которых вопросы о тарифах на коммуналку, закон о земле и вопрос с иском Приватбанка.

Также писали о том, что будет с гривной после Нового года.

Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год.

Напомним, Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару и теперь будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100.