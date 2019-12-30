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30 декабря 2019, понедельник, 22:19 1104
Кабмин 2019-12-30T22:20:54+02:00
Українські Новини
Гривна продолжит укрепляться в 2020 году, - Гончарук

Гривна продолжит укрепляться в 2020 году, - Гончарук

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Гривна, Гончарук, Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин

Несмотря на то, что доллар взлетел перед новогодними праздниками, тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Ранее Українські Новини писали об экономических итогах 2019 и о прогнозах на 2020 год, среди которых вопросы о тарифах на коммуналку, закон о земле и вопрос с иском Приватбанка.

Также писали о том, что будет с гривной после Нового года.

Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. 

Напомним, Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару и теперь будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100.

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