Гривна продолжит укрепляться в 2020 году, - Гончарук

Несмотря на то, что доллар взлетел перед новогодними праздниками, тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает "РБК-Украина". По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса гривны сохранится. "Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным. Ранее Українські Новини писали об экономических итогах 2019 и о прогнозах на 2020 год, среди которых вопросы о тарифах на коммуналку, закон о земле и вопрос с иском Приватбанка. Также писали о том, что будет с гривной после Нового года. Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. Напомним, Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару и теперь будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100.