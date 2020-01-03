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  • Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными
03 января 2020, пятница, 10:22 382
Политика 2020-01-03T11:00:02+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными

Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 декабря на 4,65 коп. до 24,3876 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,66 коп. до 23,4845 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 7,12 коп. до 26,0793 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,43 коп. до 27,1612 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,4845 24,3876 26,0793 27,1612 3,46 3,90
Максимальный 23,8000 25,2000 26,5000 28,0000 3,75 4,20
Минимальный 23,3000 23,8500 25,6000 26,5000 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Ранее Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни

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