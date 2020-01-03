Перед длинными выходными курс рубля взлетел в обменниках

В пятницу, 3 января, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 декабря, вырос на 8 копееек до 3,46 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Также курс продажи рубля к гривне вырос на 3 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей. Курс рубля на 3 января в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,46 3,90 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,30 3,60 Как сообщали Українські Новини, доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными. Ранее Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни.