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03 января 2020, пятница, 10:52 9
Финансы 2020-01-03T11:00:01+02:00
Українські Новини
Перед длинными выходными курс рубля взлетел в обменниках

Перед длинными выходными курс рубля взлетел в обменниках

Надежда Комендантова
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В пятницу, 3 января, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 декабря, вырос на 8 копееек до 3,46 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 3 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 3 января в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,46 3,90
Максимальный 3,63 5,00
Минимальный 2,30 3,60

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