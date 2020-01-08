Доллар обвалился после праздничных выходных

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 января, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 декабря-7 января, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH\/USD.Официальные курсы гривны к иностранным валютам:1 фунт стерлингов - 31,00701 доллар США - 23,67851 швейцарский франк - 24,341810 иен - 2,189710 российских рублей - 3,82061 евро - 26,3932Как сообщали Українські Новини, на Новый год и Рождество обвалилась гривна. Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH\/USD.Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. По оценке Забловского, инфляция окажется 3-3,5% по причине замедления роста цен на коммунальные услуги.