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08 января 2020, среда, 09:13 1047
Экономика 2020-01-08T10:30:01+02:00
Українські Новини
Доллар обвалился после праздничных выходных

Доллар обвалился после праздничных выходных

Валерия Драгомирова
Курс, Курс валют, Валюта, Курс доллара к гривне, курс доллара, Доллар
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 января, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 декабря-7 января, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 31,0070

1 доллар США - 23,6785

1 швейцарский франк - 24,3418

10 иен - 2,1897

10 российских рублей - 3,8206

1 евро - 26,3932

Как сообщали Українські Новини, на Новый год и Рождество обвалилась гривна. 

Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. По оценке Забловского, инфляция окажется 3-3,5% по причине замедления роста цен на коммунальные услуги.

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