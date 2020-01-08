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08 января 2020, среда, 13:55 99
Президент 2020-01-08T13:56:26+02:00
Українські Новини
Путин отправил соболезнования Зеленскому в связи с трагическим крушением самолета МАУ в Иране

Путин отправил соболезнования Зеленскому в связи с трагическим крушением самолета МАУ в Иране

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Зеленский Владимир, Путин, Иран, Авиакатастрофа, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с трагическими последствиями крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Тегеране (Иран), все пассажиры которого погибли после падения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українські Новини.

"Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - говорится в нем.

Также, согласно сообщению, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, включая 11 украинцев. В МАУ рассказали, кем они были.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что наибольшее количество погибших составили граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63 человека.

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