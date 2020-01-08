подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 13:45 94
Происшествия 2020-01-08T14:15:17+02:00
Українські Новини
Авикатастрофа с МАУ в Иране: сколько человек было на борту

Авикатастрофа с МАУ в Иране: сколько человек было на борту

Валерия Драгомирова
Авиакатастрофа, Тегеран, Крушение самолета, погибшие, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Сегодня, 8 января, в Тегеране (Иран) разбился самолет Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев). Никто из пассажиров и членов экипажа рейса Тегеран-Киев не выжил. О том, сколько было пассажиров на борту МАУ, разбирались Українські Новини.

Сначала на сайте СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 человек, которые прошли регистрацию на рейс и 9 членов экипажа.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что двое пассажиров рейса Тегеран-Киев не сели на самолет перед крушением. По его словам, всего на рейс зарегистрировались 169 человек, в самолет сели только 167. Но это не граждане Украины.

По данным авиакомпании МАУ на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В МИД Украины также сообщают о 176 людях.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что наибольшее количество погибших составили граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63 человека.


Кроме того, погибли 11 украинцев (двое пассажиров, девять членов экипажа), 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.

Как сообщали Українські Новини, в МАУ назвали имена погибших украинцев на борту разбившегося в Иране самолета. 

Больше новостей о: Авиакатастрофа Тегеран Крушение самолета погибшие Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Новости
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - МАУ опубликовала имена погибших 9 членов экипажа: онлайн трансляция 14:17 Обновляется
Иран нанес ракетные удары по военным базам США 14:14
После выходных курс покупки и продажи рубля понизился 14:12
Путин отправил соболезнования Зеленскому в связи с трагическим крушением самолета МАУ в Иране 13:55
Авикатастрофа с МАУ в Иране: сколько человек было на борту 13:45
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok