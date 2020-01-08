Авикатастрофа с МАУ в Иране: сколько человек было на борту

Сегодня, 8 января, в Тегеране (Иран) разбился самолет Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев). Никто из пассажиров и членов экипажа рейса Тегеран-Киев не выжил. О том, сколько было пассажиров на борту МАУ, разбирались Українські Новини.

Сначала на сайте СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 человек, которые прошли регистрацию на рейс и 9 членов экипажа.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что двое пассажиров рейса Тегеран-Киев не сели на самолет перед крушением. По его словам, всего на рейс зарегистрировались 169 человек, в самолет сели только 167. Но это не граждане Украины.

По данным авиакомпании МАУ на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В МИД Украины также сообщают о 176 людях.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что наибольшее количество погибших составили граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63 человека.



Кроме того, погибли 11 украинцев (двое пассажиров, девять членов экипажа), 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.



Как сообщали Українські Новини, в МАУ назвали имена погибших украинцев на борту разбившегося в Иране самолета.