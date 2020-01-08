Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття Президентові України Володимиру Зеленському у зв'язку з трагічними наслідками аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) в Тегерані (Іран), всі пасажири якого загинули після падіння.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном", - йдеться в ньому.

Також, згідно з повідомленням, Путін передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака, включаючи 11 українців. МАУ розповіли, ким вони були.

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко розповів, що найбільша кількість загиблих склали громадяни Ірану - 82 людини, Канади - 63 людини.