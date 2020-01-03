подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 09:25 53
Политика 2020-01-03T09:26:56+02:00
Українські Новини
США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала

США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала

Надежда Комендантова
Иран, США, Дональд Трамп, Пентагон
Сулеймани. Скришот Reuters.
Сулеймани. Скришот Reuters.

США в ходе авиаудара 3 января по аэропорту Багдада убили генерал-майора Ирана Кассема Сулеймани, руководителя элитных сил "Кудс" и лидера распространения военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Об этом заявили Иран и Пентагон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время нападения также погиб топ-командир иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис, советник Сулеймани.

"По указанию президента американские военные приняли решительные оборонительные меры для защиты американского персонала за рубежом, убив Кассема Сулеймани", - говорится в сообщении Пентагона.

"Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападения Ирана", - добавили в Пентагоне.

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, заявили, что Сулеймани погиб во время удара беспилотника. Иранская революционная гвардия заявила, что он погиб во время нападения американских вертолетов.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани усилит сопротивление против США и Израиля в регионе и мире, сообщает иранское государственное телевидение.

"Жестокость и глупость американских террористических сил при убийстве командующего Сулеймани ... несомненно, сделает дерево сопротивления в регионе и мире более процветающим", - заявил Зариф.

Иракские военизированные группировки заявили в пятницу, что три ракеты попали в международный аэропорт Багдада, убив пять членов иракских военизированных групп и двух "гостей".

Ракеты попали в два транспортных средства у аэропорта, Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис ехали в одном транспортном средстве, когда в него попали две последовательные управляемые ракеты, запущенные с американского вертолета, заявили в группировке иракских шиитов.

Второе транспортное средство, по их словам, перевозил охранников и его уничтожила одна ракета.

"Американские преступники имели подробную информацию о движении конвоя", - заявил представитель шиитских повстанцев.

Машины якобы двигались из зала прибытия на дорогу, ведущую из аэропорта Багдада.

Цены на нефть выросли на 3 доллара после сообщений об операции.

Напомним, основатель социальной сети Facebook американец Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

Ранее Пентагон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России и Китаю.

Больше новостей о: Иран США Дональд Трамп Пентагон

Новости
Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ 10:13
ДТП в Киеве. Фото: Информатор.
В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть 09:55
Сулеймани. Скришот Reuters.
США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала 09:25
Холодницкий ушел в отпуск 09:00
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
больше новостей
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok