США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала

США в ходе авиаудара 3 января по аэропорту Багдада убили генерал-майора Ирана Кассема Сулеймани, руководителя элитных сил "Кудс" и лидера распространения военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Об этом заявили Иран и Пентагон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время нападения также погиб топ-командир иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис, советник Сулеймани.

"По указанию президента американские военные приняли решительные оборонительные меры для защиты американского персонала за рубежом, убив Кассема Сулеймани", - говорится в сообщении Пентагона.

"Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападения Ирана", - добавили в Пентагоне.

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, заявили, что Сулеймани погиб во время удара беспилотника. Иранская революционная гвардия заявила, что он погиб во время нападения американских вертолетов.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани усилит сопротивление против США и Израиля в регионе и мире, сообщает иранское государственное телевидение.

"Жестокость и глупость американских террористических сил при убийстве командующего Сулеймани ... несомненно, сделает дерево сопротивления в регионе и мире более процветающим", - заявил Зариф.

Иракские военизированные группировки заявили в пятницу, что три ракеты попали в международный аэропорт Багдада, убив пять членов иракских военизированных групп и двух "гостей".

Ракеты попали в два транспортных средства у аэропорта, Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис ехали в одном транспортном средстве, когда в него попали две последовательные управляемые ракеты, запущенные с американского вертолета, заявили в группировке иракских шиитов.

Второе транспортное средство, по их словам, перевозил охранников и его уничтожила одна ракета.

"Американские преступники имели подробную информацию о движении конвоя", - заявил представитель шиитских повстанцев.

Машины якобы двигались из зала прибытия на дорогу, ведущую из аэропорта Багдада.

Цены на нефть выросли на 3 доллара после сообщений об операции.

Напомним, основатель социальной сети Facebook американец Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

Ранее Пентагон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России и Китаю.