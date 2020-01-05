Трамп угрожает Ирану нанести мощные удары по 52 объектам

Если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства военными США генерала Касема Сулеймани, Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп, передает "DW".

Удары по этим мишеням и самому Ирану "будут нанесены очень быстро и будут очень мощными", написал он в Twitter.

Американский президент отметил, что Иран угрожает США ударами из-за того, что "мы лишили мир их террористического лидера, который только что убил американца, и сильно ранил многих других, не говоря уже обо всех людях, которых он убил в течение своей жизни", - написал Дональд Трамп.

Трамп также отметил, что в течение многих лет Иран был только источником проблем. Он заверил, что некоторые из возможных мишеней являются значимыми для Ирана и его культуры.

"США больше не хотят угроз", - заявил американский президент.



Как сообщали Українські Новини, к прощанию с Сулеймани в Багдаде присоединились тысячи людей.



Тем временем Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.





