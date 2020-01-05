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05 января 2020, воскресенье, 09:12 204
Мир 2020-01-05T09:45:01+02:00
Українські Новини
Трамп угрожает Ирану нанести мощные удары по 52 объектам

Трамп угрожает Ирану нанести мощные удары по 52 объектам

Валерия Драгомирова
США, Иран, Удары, Трамп Дональд
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства военными США генерала Касема Сулеймани, Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп, передает "DW".

Удары по этим мишеням и самому Ирану "будут нанесены очень быстро и будут очень мощными", написал он в Twitter.

Американский президент отметил, что Иран угрожает США ударами из-за того, что "мы лишили мир их террористического лидера, который только что убил американца, и сильно ранил многих других, не говоря уже обо всех людях, которых он убил в течение своей жизни", - написал Дональд Трамп.

Трамп также отметил, что в течение многих лет Иран был только источником проблем. Он заверил, что некоторые из возможных мишеней являются значимыми для Ирана и его культуры.

"США больше не хотят угроз", - заявил американский президент.


Как сообщали Українські Новини, к прощанию с Сулеймани в Багдаде присоединились тысячи людей. 

Тем временем Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани


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