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  • В давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек: похороны перенесли
07 января 2020, вторник, 13:16 96
Мир 2020-01-07T13:16:01+02:00
Українські Новини
В давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек: похороны перенесли

В давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек: похороны перенесли

Валерия Драгомирова
Иран, Похороны, Давка, Касем Сулеймани

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки на церемонии прощания с погибшим в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщает "BBC Россия".

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались сотни тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны во вторник не представляется возможным. Новое время похорон Сулеймани будет объявлено позднее, сообщают иранские СМИ.


Во вторник во многих иранских городах проходят массовые акции в память о погибшем генерале, а также протесты против действий США. Демонстранты несут с собой портреты Сулеймани, многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".



Как сообщали Українські Новини, дочь убитого Сулеймани обратилась к Трампу

Кроме того, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

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