В давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек: похороны перенесли

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки на церемонии прощания с погибшим в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщает "BBC Россия".

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались сотни тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны во вторник не представляется возможным. Новое время похорон Сулеймани будет объявлено позднее, сообщают иранские СМИ.



Во вторник во многих иранских городах проходят массовые акции в память о погибшем генерале, а также протесты против действий США. Демонстранты несут с собой портреты Сулеймани, многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".







Как сообщали Українські Новини, дочь убитого Сулеймани обратилась к Трампу.



Кроме того, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.