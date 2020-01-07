подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Мир
  • Ирано-американский кризис: США перебрасывают стратегические бомбардировщики ближе к Ирану
07 января 2020, вторник, 16:16 130
Мир 2020-01-07T17:00:02+02:00
Українські Новини
Ирано-американский кризис: США перебрасывают стратегические бомбардировщики ближе к Ирану

Ирано-американский кризис: США перебрасывают стратегические бомбардировщики ближе к Ирану

Надежда Комендантова
США-Иран, США, Иран

В то время, как по меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки на церемонии прощания с погибшим в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани Соединенные Штаты перебрасывают шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Такое решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны Ирана. Издание отмечает - бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане.

Также в планы США входит строительство в Ираке аэродрома для стратегических бомбардировщиков B-52. также планируют построить к западу от Багдада. 

Как сообщали Українські Новини, Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

Тем временем, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, которое произошло 3 января в аэропорту Багдада, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах. 

Больше новостей о: США-Иран США Иран

Новости
Шпионы, уголовники и террористы: кого Украина выдала РФ при обмене 16:47 Список
Ирано-американский кризис: США перебрасывают стратегические бомбардировщики ближе к Ирану 16:16
Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов 15:45
Пожар в Киеве. Фото: Информатор
На Рождество в Киеве возле Roshen произошел пожар повышенной сложности 15:15
Итальянский лоукостер отменил часть рейсов из Украины 14:45
больше новостей
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество 21:00
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января 21:45
Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы 19:55
больше новостей
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили 16:57
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции 05:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok