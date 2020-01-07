Ирано-американский кризис: США перебрасывают стратегические бомбардировщики ближе к Ирану

В то время, как по меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки на церемонии прощания с погибшим в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани Соединенные Штаты перебрасывают шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Такое решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны Ирана. Издание отмечает - бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане.

Также в планы США входит строительство в Ираке аэродрома для стратегических бомбардировщиков B-52. также планируют построить к западу от Багдада.

Как сообщали Українські Новини, Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

Тем временем, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, которое произошло 3 января в аэропорту Багдада, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.