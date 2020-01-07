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07 січня 2020, вівторок, 23:45 3
Політика світу 2020-01-07T23:49:52+02:00
Українські Новини
США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту

США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту

Ярина Вацяк
Ірак, Іран, США, США-Іран

США не виводять війська із Іраку, попри те, що раніше парламент Іраку проголосував за виведення з країни американських військових.

 Про це в інтерв'ю американському каналу CNN заявив міністр оборони США Марк Еспер, пише "Голос Америки".

В інтерв'ю міністр оборони США наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть війни з Іраном.

"Ми не прагнемо розпочати війну з Іраном, але готові її закінчити", - заявив Еспер.

Під час інтерв'ю Еспер наполіг на тому, що США мали достатні підстави для вбивства іранського генерала Солеймані минулого тижня. За словами міністра оборони, "один терористичний лідер, терористичної організації зустрічався з іншим, щоб синхронізувати та спланувати додаткові напади на американських дипломатів, сили та об'єкти".

"Я вважаю, що ми вдалися до належних заходів, щоб усунути цих суб'єктів з поля бою", - заявив Еспер.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як щонайменше 35 людей загинули і 48 постраждали через тисняву на церемонії прощання з загиблими в результаті атаки американського дрона генералом Касемом Сулеймані США перекидають шість бомбардувальників B-52 на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Трамп загрожує Ірану нанести потужні удари 52 об'єктах.

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США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту 23:45
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