В восьми странах мира ввели новую валюту

В восьми государствах в Западной Африке с начала 2020 года ввели в обращение новую валюту - эко, которая должна заменить западноафриканский франк.

Новая национальная валюта войдет в обиход в Кот-д’Ивуаре, Гвинее-Бисау, Буркина Фасо, Бенине, Нигере, Мали, Того и Сенегале. Семь из них в прошлом были колониями Франции, пишет Finance.ua.

Причиной такого решения является финансовая реформа, в ходе которой Париж прекратил поддержку западноафриканского франка. Французский президент Эммануэль Макрон уже назвал эту реформу исторической, сообщает RFI.

Как сообщали Українські Новини, финансисты сделали прогноз курса валют на 2020 год.

В то же время, в 2019 году курс гривны побил несколько рекордов укрепления. Такого сценария не спрогнозировал ни один эксперт. За год украинская валюта укрепилась к доллару на 19%, что предоставило гривне первое место по этому показателю среди валют мира. Тем временем, официальный курс гривны на 28 декабря-7 января понизился до 23,68 UAH/USD.

Кроме того, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год.