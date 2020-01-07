Иран не выходит из "ядерной сделки", - СМИ

В то время, как Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков ближе к Ирану, стало известно, что Исламская республика Иран останется участником многостороннего "ядерного соглашения" и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по нему.

Разъяснения МИД Ирана этому поводу публикует иранское государственное агентство IRNA, сообщение которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", - говорится в разъяснении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Иран объявил, что в одностороннем порядке снимает с себя все ограничения по количеству и уровня обогащения урана, которые были наложены так называемой "ядерной сделкой" между США, ЕС, европейскими государствами и Ираном, подписанным в 2015 году. Однако другие обязательства, такие как сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сохраняются.

Как пояснил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, Тегеран считает, что теперь достигнут "разумный баланс", который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, поэтому теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

Аббас Арагчи также подчеркнул, что считает недопустимым восстановление европейских санкций против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на его решение по обогащению ядерного топлива. "Если они (европейцы) это сделают или поставят такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения", приводит IRNA позицию иранского МИД.

Как сообщали Українські Новини, Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

Тем временем, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, которое произошло 3 января в аэропорту Багдада, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.