Іран не виходить з "ядерної угоди", - ЗМІ

В той час, як Штати почали перекидання своїх стратегічних бомбардувальників ближче до Ірану, стало відомо, що Ісламська республіка Іран залишиться учасником багатостороннього "ядерного угоди" і вважає, що зараз досягнуто "розумний баланс" зобов'язань сторін за ним.

Роз'яснення МЗС Ірану цього приводу публікує іранське державне агентство IRNA, повідомлення якого є у розпорядженні "Європейської правди".

"Те, що Іран зменшує свої зобов'язання щодо ядерної угоди, не означає, що ми виходимо з нього", - йдеться в роз'ясненні.

Раніше повідомлялося, що у неділю Іран оголосив, що в односторонньому порядку знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені так званою "ядерною угодою" між США, ЄС, Францією, Німеччиною та Іраном, що була підписана 2015 році. Однак інші зобов’язання, як-то співпраця з МАГАТЕ, зберігаються.

Як пояснив заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі, Тегеран вважає що тепер досягнутий "розумний баланс", що був порушений після виходу США з угоди у 2018 році, тому тепер Іран готовий виконувати залишок своїх зобов’язань.

Аббас Арагчі також наголосив, що вважає неприпустимим поновлення європейських санкцій проти Ірану, як це було передбачено початковою угодою, у відповідь на його рішення щодо збагачення ядерного палива. "Якщо вони (європейці) це зроблять або встановлять такі умови, це означатиме початок кінця "ядерної угоди", наводить IRNA позицію іранського МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, Іран виходить з "ядерної угоди" і готує ракетні війська для помсти США за вбивство Сулеймані.

Крім того, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".

Тим часом, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, яке відбулося 3 січня в аеропорту Багдада, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.