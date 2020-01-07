Ірано-американська криза: США перекидають стратегічні бомбардувальники ближче до Ірану

В той час, як щонайменше 35 людей загинули і 48 постраждали через тисняву на церемонії прощання з загиблими в результаті атаки американського дрона генералом Касемом Сулеймані Сполучені Штати перекидають шість бомбардувальників B-52 на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Таке рішення було прийнято на тлі зростаючої загрози з боку Ірану. Видання зазначає - бомбардувальники B-52 були помічені при вильоті з авіабази Барксдейл в Луїзіані.

Також в плани США входить будівництво в Іраку аеродрому для стратегічних бомбардувальників B-52.

Як повідомляли Українські Новини, Іран виходить з "ядерної угоди" і готує ракетні війська для помсти США.

Крім того, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 "іранських об'єктах".

Тим часом, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, яке відбулося 3 січня в аеропорту Багдада, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.