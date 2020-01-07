Дым от пожаров в Австралии достиг Аргентины и Чили

И пока смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома, дым от пожаров уже достиг Аргентины и Чили. Об этом сообщает чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

"На изображении (RGB True Color GOES-16) вы можете увидеть дым (слабый коричневый) от пожаров в Австралии. Дым был доставлен воздушным потоком в Чили и Аргентину", - говорится в сообщении.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

А так сейчас выглядит зона пожаров в Австралии.

Карта: google.org





Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии.



Кроме того, в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.



Ранее в Австралии из-за пожаров покраснело небо, люди бежали спасаться к морю.