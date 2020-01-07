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07 января 2020, вторник, 10:45 185 Карта
Австралия 2020-01-07T10:46:37+02:00
Українські Новини
Дым от пожаров в Австралии достиг Аргентины и Чили

Дым от пожаров в Австралии достиг Аргентины и Чили

Валерия Драгомирова
Пожары, Дым, Аргентина, Чили, Австралия

И пока смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома, дым от пожаров уже достиг Аргентины и Чили. Об этом сообщает чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

"На изображении (RGB True Color GOES-16) вы можете увидеть дым (слабый коричневый) от пожаров в Австралии. Дым был доставлен воздушным потоком в Чили и Аргентину", - говорится в сообщении.

А так сейчас выглядит зона пожаров в Австралии. 

Карта: google.orgКарта: google.org



Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии. 

Кроме того, в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров. 

Ранее в Австралии из-за пожаров покраснело небо, люди бежали спасаться к морю.

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