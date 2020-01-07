Для багатьох Раків 2020 буде непростим: коли не варто ризикувати

В 2020 році Ракам буде не так легко, як Близнюкам, але астролог запевняє, що вони зможуть вибратися з будь-якої ситуації з практичною користю для себе. Тільки не вступайте в конфлікти з іншими людьми і контролюйте свої емоції. Докладним астрологічним прогнозом для Раків поділився Максим Самчук на своїй сторінці в Facebook.

В новому році будуть різні періоди: і бурхливі, і не дуже, і періоди легкості, і періоди подолання. Однак, все ж для більшості Раків 2020 виявиться непростим.

Періоди, в які потрібно бути обережніше, менше ризикувати, продумувати свої слова і не поспішати: з 17.02 – по 30.03 і з 28.06 – по 31.12. Ракам слід зібратися, зосередитися і уважно стежити за своїм життям.

Треба обов'язково пам'ятати про те, що подібні періоди - це не щось погане, не щось страшне. Навпаки: ті, хто будуть уважно стежити за світом, а також за собою - отримають дуже гарний розвиток і зможуть багато чого досягти в різних сферах і галузях. У ці періоди потрібно бути обережніше у взаєминах з чоловіками.

Можливі протистояння та непорозуміння. Щоб все було гармонійно потрібно буде прикласти зусилля. Більшості Раків в 2020 році доведеться зіткнутися з чужим самолюбством, чванством, зарозумілістю, нестриманістю та непомірністю. Пам'ятайте про те, що світ завжди демонструє нам ті якості, які є у нас самих.

Треба обережніше спілкуватися із впливовими, статусними людьм. І бути уважнішими у закордонних справах, поїздках.

Раки, народжені з 11 по 22 липня, 2020 потребує уважності, чіткості, дисципліни. Потребує вміння планувати, вміння розраховувати час, а також вміння вчасно починати та закінчувати свої справи. Плани повинні бути точними, адже життя може їх ламати. Можливе деяке протистояння з людьми, які старші. В такому протистоянні можна знайти позитивні нотки для обох сторін - і саме їх треба шукати. Співпрацюйте.

Раки, народжені з 11 по 18 липня - буде (а кому вже і є) дуже непросто. Але не слідуйте ніяким шаблонами щастя.

В першу половину 2020 року, і особливо в період з початку травня до 27 червня - потрібно робити все, що вимагає енергії, напору, сил. Можна злегка ризикувати, можна займатися спортом, можна йти вперед і досягати поставлених цілей. Максимально ефективно використовувати цей час.

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